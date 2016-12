Forma fantastica pentru TSKA Moscova in Euroliga de basket. Militarii au invins categoric aseara Barcelona si sunt liderii clasamentului - VIDEO

Campioana din Euroliga vrea sa-si apere titlul. TSKA Moscova s-a impus aseara in fata celor de la Barcelona, scor 92 la 76. Dupa un prim sfert ratat de catalani, spaniolii au revenit si chiar au condus la pauza mare.

Totusi, gazdele au aratat mai bine in teren in a doua jumatate a partidei si si-au adjudecat cea de-a 11-a victorie din acest sezon. Cory Higgins a fost omul meciului cu 23 de puncte si 2 asisturi reusite.

Tot ieri, Galatasaray a avut emotii in meciul cu Olimpia Milano. Turcii au invins la limita, 83 la 80. Dupa ce in prima jumatate gazdele si-au zdrobit adversarul si aveau un avantaj de 11 puncte, in partea a doua oaspetii au revenit fantastic, iar castigatoarea s-a decis in ultimele secunde. Chiar si asa, Galatasaray e penultima in clasament, iar Olimpia Milano e cu un loc mai sus.