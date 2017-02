Forta, nervi tari si sute de kilograme ridicate. De toate au fost la Campionatul deschis la triatlon forta in proba de impins culcat - VIDEO

Dupa ghinionul din prima incercare, Iurie Barbu, participantul din Cahul nu a lasat mainile jos si a mai incercat o data aceeasi greutate. De data asta, cu mai mult succes insa.

Iurie BARBU, PARTICIPANT: "Noi, cei de la Cahul, nu atragem atenţia la aşa fleacuri. La noi în sală sunt doar băieţi puternici, nu în zadar practicăm acest sport."

Tanarul nici nu se gandeste sa se lase de sport dupa incidentul de azi, ba chiar face si glume.

"Pot să-mi arunc o dată haltera peste piept, însă nu voi abandona sportul."

La Campionatul deschis de triatlon in proba impins culcat au participat si doua fete.

Diana CATAP, PARTICIPANTA: "Ma simt deosebit, dar pot spune ca fetele tot pot participa la asa gen de competitie."

Rezultatul zilei a venit de la categoria de pana la 145 de kg. Stanislav Negruta a ridicat 200 kg si a stabilit un nou record national.

Stanislav NEGRUTA, PARTICIPANT: "Am avut o mica trauma. Asa s-a primit. Am vrut o greutate mai mare, dar nu s-o primit."

Din cei 75 de participanti, cel mai tanar are 14 ani, iar cel mai in varsta 62. Totusi, acesta a ridicat usor 85 de kg si spune ca poate si mai mult de atat.

Vladimir MELECA, PARTICIPANT: "Ma simt, sincer sa va spun, excelent. Am fost gata sa ridic haltere si mai grele, dar lasam pentru alta data."

A fost doborat chiar si un record mondial, insa rezultatul lui Alexandr Semerenco nu a putut fi inregistrat.

Victor CIOBANU, PARTICIPANT: "Pentru ca recordul sa fie oficial, sportivul, atunci cand il executa, trebuie sa aiba 3 arbitri internationali. Dar din pacate astazi avem doar 1 singur arbitru international."

Campionatul deschis la triatlon forta in proba de impins culcat se desfasoara pentru a cincea oara la Chisinau, iar castigatorii de astazi vor putea intra in lotul national pentru a reprezenta Republica Moldova la campionatele europene si mondiale.

Boris VOLOSATII, PRESEDINTE FEDERATIA DE POWERLIFTING MOLDOVA: "Este un eveniment foarte frumos. Este o sarbatoare a sportului. O competitie pe care sportivii o asteptau, este prima din acest an."

In luna martie la Chisinau se va desfasura Campionatul National la Powerlifting.