Courtney Force a inregistrat un rezultat fenomenal in calificari. La volanul bolidului, a atins o viteza de 533 de kilometri pe ora, in doar 3 secunde si 84 de sutimi. Motorul masinii, care are 10 mii de cai putere, nu a rezistat, insa, si a explodat. Sportiva nu a patit nimic, dar a tras o sperietura puternica.