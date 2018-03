Fosta adversara a echipei Sheriff e tot mai aproape de titlu. Lokomotiv Moscova a castigat meciul cu Ural si are un avans de 8 puncte in fruntea clasamentului Campionatului Rusiei - VIDEO

Pe un teren aflat intr-o stare proasta, Lokomotiv a deblocat tabela de scor deja in minutul 11. Kolomeytsev a sutat de la mare distanta, portarul a respins mingea in fata, iar Anton Miranchuk a marcat. In cateva momente, oaspetii au obtinut un penalty, dupa ce un fundas al echipei Ural l-a faultat, in careu, pe Eder.

Manuel Fernandes a transformat lovitura de la 11 metri. Lokomotiv, echipa pe care Sheriff a invins-o in grupele turneului Europa League, a mai ratat ocazii de gol, prin Kolomeytsev, Eder si Aleksei Miranchuk.

S-a incheiat 2 la 0 si Lokomotiv si-a intarit pozitia de lider, in Premier Liga rusa, avand 8 puncte avans fata de campioana en-titre, Spartak, dar si TSKA. Pana la finalul sezonului, mai sunt 8 etape de disputat.