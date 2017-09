Fostul jucator al echipelor Zimbru si Sheriff impresioneaza in Campionatul Romaniei. Atacantul brazilian Jo a marcat un gol superb pentru CSM Poli Iasi - VIDEO

La capatul unei faze, in care unul din jucatorii lui CSM Poli Iasi s-a aflat in offside, Jo Santos a inscris in poarta celor de la FC Voluntari, in minutul 65. Este al doilea gol al lui Jo in Campionatul Romaniei, fostul atacant al gruparilor Zimbru si Sheriff avand in activ si o pasa decisiva.

Poli Iasi a castigat partida cu FC Voluntari, scor 2 la 1. Celalalt gol al gazdelor a fost, de fapt, un autogol al lui Ionut Balaur. Tot aseara, FC Botosani s-a impus pe terenul echipei Juventus Bucuresti, scor 2 la 0.

Laurentiu Bus si Mihai Roman au marcat cate un gol. Botosani este la 3 puncte in spatele liderei CFR Cluj. Feroviarii au, insa, un meci rezerva.