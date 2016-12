Fostul premier francez, Manuel Valls, a fost atacat cu faina la Strasbourg atunci cand trecea printr-o piata de Craciun - VIDEO

"Noi nu uitam", a strigat atacatorul, cand a aruncat punga cu faina. Valls a sustinut controversatul Articol 49-3, care permite Guvernului francez sa treaca legi prin Parlament fara vot. "Ati albit un pic!", a glumit primarul orasului Strasbourg, in timp ce Valls nu a fost afectat prea tare de incident.

Manuel VALLS, FOSTUL PREMIER FRANCEZ: "Este făina fără gluten, aşa că apreciez acest lucru. Suntem în campanie electorală şi nu este nimic mai rău decât o campanie în care nu se întâmplă nimic."

Fostul premier s-a retras in cafenea imediat, fiind acoperit de faina. Atacatorul a fost arestat la cativa metri distanta. Autorul acestui act si-a motivat gestul prin dorinta de a protesta astfel pentru faptul ca, in perioada cat a fost premier, Valls a invocat de sase ori un controversat articol din Constitutia franceza, articolul 49.3, ce permite guvernului sa adopte acte normative fara o dezbatere parlamentara.

Manuel Valls va participa la alegerile primare din partidul socialistilor, in luna ianaurie, fiind favorit sa le castige, insa sondajele arata ca ar urma sa piarda in primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna aprilie.