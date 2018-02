Fotbal pe... gheata. Din cauza viscolului, meciul dintre Concordia si FC Voluntari a semanat mai mult a hochei - VIDEO

Concordia Chiajna a invins aseara formatia FC Voluntari, scor 3 la 1, intr-o partida amanata cu o zi din cauza conditiilor meteo. Pe un teren inghetat, gazdele au iesit in avantaj in minutul 41, dupa un autogol al portarului Balauru.

In partea secunda, Voluntari a ramas in 10 oameni. Chiajna a profitat imediat de superioritatea numerica. Gazdele au inscris de 2 ori in 2 minute.

Cu 10 minute inainte de final, Achim a redus din diferenta pentru Voluntari. Finalul partidei a adus o eliminare si pentru gazde. S-a incheiat 3 la 1, iar Chiajna va intra in play-out pe pozitia a treia.