Fotbalistii de la nationala Moldovei mai cred intr-o minune si spera la calificarea in etapa urmatoare a Ligii Natiunilor - VIDEO

Fotbalistii de la nationala Moldovei mai cred intr-o minune si spera la calificarea in etapa urmatoare a Ligii Natiunilor. Asta in timp ce selectionerul Alexandru Spiridon e cu picioarele pe pamant si deja se gandeste la urmatoarele preliminarii. In curand, Moldova va juca in deplasare cu San Marino si acasa - impotriva Luxemburgului.