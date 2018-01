Fotbalistii nationalei nu sunt dezamagiti de infrangerea in amicalul cu echipa din Coreea de Sud: "Adversarul a fost pe masura" - VIDEO

Nationala Moldovei a cedat la limita ieri in partida amicala contra Coreei de Sud, scor 1 la 0. In pofida infrangerii, tricolorii spun ca a fost o experienta buna in fata unui adversar puternic. Coreea de Sud va participa la Campionatul Mondial din acest an.

Alexandru DEDOV, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: "Un meci foarte bun pentru noi. Eu cred ca trebuie sa scoatem mult pozitiv, o concluzie sa facem si sa mergem inainte. Un rezultat negativ pentru noi, dar cred ca si adversarul a fost pe masura."

Ion JARDAN, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: "A fost un meci de control. Am facut cunostinta cu anternorul, cu principiile de antrenamente, de joc ale antrenorul. Conditia noastra fizica nu este cea mai buna."

La nationala Moldovei a revenit Nicolae Calancea. Portarul lui CS U Craiova a intrat pe teren in partea secunda, cand l-a inlocuit pe Ilie Cebanu.

Nicolae CALANCEA, PORTAR NATIONALA MOLDOVEI: "Imi era dor. Asta am vrut. Sa vin mereu la nationala. Sunt la nationala, am vorbit cu domnul antrenor, o sa fiu mereu in vizorul dumnealui si sper de fiecare cand o sa ajung la nationala sa o ajut cat mai mult."

A fost primul meci pentru Alexandru Spiridon pe banca nationalei. Pentru tricolori, pe 30 ianuarie, urmeaza amicalul cu Azerbaidjan.