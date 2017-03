Fotbalul de calitate se joaca in acest weekend! Meciul dintre Zimbru Chisinau si Milsami Orhei se da pe Arena Zimbru. Vino sa-ti sustii echipa favorita: HAIDE ZIMBRU - VIDEO

Sambata, 1 aprilie, cu incepere de la ora 17:00 la stadionul Zimbru.

Luna de infern pentru Zimbru Chisinau. Galben verzii sunt pe locul 5 in Divizia Nationala si urmeaza sa joace in aprilie cu ocupantele primelor 4 pozitii. Sheriff, Milsami Zaria si Dacia. In primul derby, pe 1 aprilie, zimbrii intalnesc pe teren propriu campioana din 2015 Milsami Orhei.





Pana acum cele doua echipe s-au intalnit de 23 de ori in meciuri directe, ambele formatii avand cate 9 victorii fiecare, iar alte 5 partide s-au incheiat la egaliatate.





Vino sa-ti sustii echipa favorita! Haide Zimbru!!!





*Acest articol este un produs comercial.