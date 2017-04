Patrupezii au fost impartiti in doua echipe, fiecare fiind imbracat in costumul echipei sale. Pe teren au fost amplasate doua porti mici, unde cainii “aruncau” mingea. Tot meciul a fost filmat si postat pe internet, unde s-a bucurat de multe vizualizari. Jocul s-a incheiat cu scorul de 4 la 1, in favoarea echipei “Sparta”.