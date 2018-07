Francezul Benjamin Pavard are o bucurie dubla, dupa Campionatul Mondial. A cucerit trofeul cu echipa nationala, dar a fost desemnat si marcatorul celui mai frumos gol - VIDEO

Doi fundasi au creat golul fabulos. Lucas Hernandez a centrat de pe stanga, iar Benjamin Pavard a prins un sut de exceptie din afara careului. Golul a castigat concursul de voturi online al fanilor. Pe locul secund s-a clasat golul columbianului Juan Quintero, din meciul cu Japonia.

Pe pozitia a treia in topul celor mai frumoase goluri de la mondial s-a clasat reusita croatului Luka Modric, in duelul cu Argentina. In total, in cele 64 de meciuri ale Campionatului Mondial din Rusia, s-au marcat 169 de goluri.