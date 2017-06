Franta a invins acasa nationala Angliei, iar Brazilia a invins categoric selectionata Austriei - VIDEO

De 11 secunde a avut nevoie de Diego Souza pentru a deschide scorul in partida cu Australia, desi nu brazilienii au avut lovitura de start. Lucrurile au continuat bine pentru ei. Souza a mai inscris o data, iar Silva si Taison si-au trecut si ei numele pe tabela de marcaj in victoria cu 4 la 0.

Tot ieri, Franta s-a impus dramatic in amicalul cu Anglia. Harry Kane a deschis scorul pentru englezi, insa cocosii galici au revenit inca in prima repriza. Umtiti si Sidibe au marcat pentru francezi.

In debutul partii secunde, Varane a vazut cartonasul rosu pentru un fault in careu, iar Kane a egalat din penalty. In 10 oameni, Franta a dat lovitura. Dembele a inscris golul victoriei in minutul 78.

Franta este pe locul doi in grupa A din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, la egalitate de puncte cu Suedia.