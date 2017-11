Franta a invins nationala Tarii Galilor, iar Belgia a remizat cu Mexic, in cadrul unor amicale - VIDEO

Franta a trecut cu 2 la 0 de Tara Galilor in cadrul unui meci amical. Gazdele au inceput in forta partida, iar Griezmann a deschis scorul in prima repriza cu o executie eleganta. Giroud a inchis tabela de marcaj. Portarul oaspetilor a ramas nemiscat la sutul francezului.

Tot ieri, Belgia a remizat surprinzator in amicalul cu Mexic, scor 3 la 3. Hazard a deblocat tabela de marcaj, insa oaspetii au revenit pana la pauza. In partea secunda Mexic a condus, insa Lukaku a reusit dubla si si-a salvat echipa de la infrangere.