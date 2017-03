Franta a pierdut amicalul de lux cu Spania, Italia s-a impus in Olanda, iar Portugalia a cedat in partida cu Suedia - VIDEO

Cristiano Ronaldo a dat prima lovitura nationalei suedeze, iar, mai tarziu, un fundas al scandinavilor a inscris in propria poarta. Suedia a revenit in stil de mare echipa, dupa pauza. Claesson a marcat doua goluri.

Un alt autogol a decis meciul. In prelungiri, Cancelo a deviat balonul in poarta sa si Portugalia a pierdut in fata Suediei, scor 2 la 3. In acelasi timp, un amical de lux s-a disputat la Paris. Franta a dat piept cu Spania, iar Griezmann a marcat un gol din offside, in prima repriza. Arbitrul a anulat golul dupa ce a fost anuntat ca jucatorul era in pozitie neregulamentara. Ibericii au smuls victoria, dupa pauza, gratie golurilor lui David Silva, din penalty, si Deulofeu.

Inca un meci tare a avut loc la Amsterdam. Nationala Olandei a cedat in fata Italiei, scor 1 la 2.

Eder si Bonucci au marcat golurile formatiei vizitatoare. A fost meciul cu numarul 20 dintre Olanda si Italia, iar Squadra Azzurra acastigat 10 dintre ele. Tot aseara, Rusia a remizat cu Belgia, scor 3 la 3, in amicalul disputat la Soci. Belgienii conduceau cu 3 la 1, la pauza.

Rusii au revenit in repriza secunda, iar Alexei Miranchuk si Alexandr Buharov au smuls remiza pentru gazda mondialului din anul urmator.