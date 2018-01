Fructul preferat de mii de fotbalisti ar putea sa dispara! Anuntul teribil al specialistilor - VIDEO

Totul ar putea insa sa se schimbe in urmatorii ani! Bananele ar putea sa dispara, avertizeaza specialistii!



Cel mai popular sortiment, Cavendish, e amenintat de o ciuperca impotriva careia agronomii n-au gasit inca niciun leac! Aparuta in Asia, "Fusarium Wilt" s-a extins in Africa si ameninta acum America de Sud.

Daca va intra in tarile mari producatoare de banane, fructul ar putea sa dispara definitiv din consum!

Cavendish, cel mai popular sortiment de banane, este o 'clona' creata din alte doua versiuni ale fructului dupa disparitia 'Gros Michel' in 1950. Cavendish are dimensiuni mai mici, insa este mai rezistent la daunatori decat predecesorul sau.

Alternativele sunt acum limitate. In Honduras, oamenii de stiinta cauta solutii pentru a salva specia. In Australia, doctorii incearca sa creeze o noua familie, modificata genetic, insa in Europa si Japonia exista bariere puternice impotriva acestei practici.

Deci, e greu de crezut ca experimentul va fi un succes la scara mondiala, anunta Wall Street Journal.