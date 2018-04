Fundasul moldovean Adrian Cascaval a adus victoria echipei sale cu doua executii perfecte din lovituri libere - VIDEO

Adrian Cascaval a fost eroul celor de la Vikingur aseara. Fundasul moldovean al gruparii din Insulele Feroe a reusit o dubla si a adus victoria echipei sale in meciul cu Torshavn. Gazdele s-au vazut conduse inca in minutul 3, dupa ce Olsen a marcat.

Vikingur insa a revenit. Cascaval a punctat din lovitura libera in minutul 36 ca in repriza secunda, fundasul sa-si repete performanta.

Au fost primele goluri pentru Adrian Cascaval in campionatul Insulelor Feroe. Fundasul moldovean a ajuns la Vikingur in luna martie a acestui an.