Fundasul moldovean Catalin Carp incheie anul pe prima pozitie in campionatul Romaniei, dupa ce si-a ajutat echipa sa invinga cu 3 la 1 - VIDEO

Fundasul moldovean Catalin Carp, care evolueaza pentru FC Viitorul in campionatul Romaniei iese in vacanta pe prima pozitie in Liga 1. Intrat pe teren in minutul 77, acesta si-a ajutat echipa sa invinga cu 3 la 1 aseara formatia FC Botosani. Chiar si asa, meciul nu a inceput prea bine pentru constanteni. FC Botosani a deschis scorul inca in secunda 8, dupa ce jucatorii din defensiva gazdelor nu s-au inteles. Viitorul a revenit in minutul 16. Gabi Iancu a executat penalty-ul obtinut si a restabilit egalitatea. La 5 minute de la reluarea jocului, trupa lui Hagi a iesit in avantaj. Chitu a invins fara probleme portarul Botosaniului si a facut 2 la 1. Scorul final de 3 la 1 a fost stabilit de Razvan Marin. Mijlocasul a inscris cu o scarita eleganta.

FC Viitorul intra in vacanta in postura de lider, avand 42 de puncte la activ. La petrecerea de dupa meci, Hagi si echipa sa au cantat imnul echipei.

Tot ieri, campioana in exercitiu, Astra, a invins la limita Gaz Metan Medias. Denis Alibec, care a jucat aseara ultimul meci in tricoul giurgiuvenilor, a facut un cadou de adio nemaipomenit echipei. A inscris singurul gol al partidei si a adus Astra la doar un punct de play-off.

Astra se afla la doar un punct de locul 6, ultima pozitie care duce in play-off-ul Ligii 1.