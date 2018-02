Gafa monumentala in Cupa Angliei. Tehnologia VAR a esuat la meciul lui Manchester United: arbitrul a anulat un gol al diavolilor rosii - VIDEO

Golul lui Juan Mata a fost anulat pe motiv de offside de arbitru, care a avut nevoie de reluari video pentru a se convinge. A urmat insa un moment penibil. Liniile trasate electronic erau strambe.

Chiar si asa, centralul a decis sa nu valideze reusita lui Mata.

Tehnologia VAR este testata in acest sezon in Cupa Angliei. Oficialii din Premier League iau in calcul introducerea inovatiei in campionatul Angliei din sezonul urmator. Manchester United s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la Huddersfield. Lukaku a semnat dubla.

In sferturi s-a calificat si Southampton, dupa victoria cu 2 la 1 in fata celor de la West Bromwich. Tadic a marcat golul victoriei.