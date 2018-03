Gala K1 de maine promite sa fie una din cele mai spectaculoase din istorie. Luptatori din Moldova, Spania, Italia, Maroc si alte tari promit sa faca show pe ring - VIDEO

Cireasa de pe tort la Gala K1 de la Chisinau va fi lupta dintre Nadejda Cantir si olandeza Esma Hasshass, pentru centura de campion in categoria de 51 de kilograme. Titlul mondial in divizia feminina este pus la bataie in premiera.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE MOLDOVA: “Cand incepem cariera sportiva, vrem sa ajungem la un campionat, al doilea, al treilea si, daca esti bravo si ajungi sus, iti doresti sa fii si mai sus. Ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt azi aici si maine voi fi acolo. ”

Esma HASSHASS, LUPTATOARE OLANDA: “Sunt pregatita de lupta. O sa iau centura cu mine, pentru ca e a mea. ”

Aceasta, insa, nu va fi singura lupta feminina de maine. Moldoveanca Donna Cheli va da piept cu poloneza Alecia Zomkowski, intr-un superfight.

Donna CHELI, LUPTATOARE MOLDOVA: “Intradevar, as dori sa inving in prima runda, sa castig lupta prin knock-out. Ar fi minunat sa nu obosesc si sa arat o lupta buna. ”

La Gala K1 vor fi si doua turnee-piramida. Dmitrii Sirbu va concura la 65 de kilograme, iar in semifinale va da piept cu belarusul Valdis Beleavskii. In cealalta semifinala, se vor intalni un bulgar si un olandez.

Dmitrii SIRBU, LUPTATOR MOLDOVA: “Sunt pregatit la maxim si motivat la 100 de procente. Cred ca va trece cu bine turneul. ”

Inca un trofeu va fi expus in turneul-piramida al categoriei de 77 de kilograme. In semifinale, moldovenii Dorel Cristian si Constantin Rusu vor infrunta adversari din Anglia si, respectiv, Italia.

Constantin RUSU, LUPTATOR MOLDOVA: "Cat de frumos sunt eu, asa de frumoasa va fi si lupta pe care o voi face. Cu fiecare lupta sunt tot mai increzut in puterile mele. ”

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: “Am hotarat primul turneu de K1 din acest an sa il facem foarte masiv, impulsiv, cu un show de zile mari. Vrem sa le oferim o sarbatoare tuturor amatorilor luptelor. ”

Gala K1 va avea loc la Sala Polivalenta din capitala si va include 18 lupte.