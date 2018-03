Galacticii le-au dat o lectie de fotbal fenomenal parizienilor. Ronaldo si Casemiro anuleaza visul seicilor in Champions League. Real Madrid a batut-o pe PSG si e in optimi

Real Madrid se califica in optimile Champions League dupa doua victorii cu PSG. Banii investiti de seici au fost anulati de galacticii lui Zidane. Ronaldo a deschis scorul, iar Cavani a egalat cu mult noroc dupa eliminarea usoara a lui Veratti.

Casemiro le-a adus victoria madrilenilor cu un sut deviat. Castigatoarea ultimelor doua editii de Champions League a mai avut insa trei bare in acest meci si nu a parut sub amenintare in niciun moment.

Real Madrid si Liverpool sunt primele echipe calificare in sferturile Champions League in acest sezon!