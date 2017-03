Galben-verzii dornici sa se afirme. Zimbru Chisinau are cel mai tanar lot din ultimii 25 de ani - VIDEO

Din cauza situatiei financiare dificile, mai multi stranieri au parasit Zimbru Chisinau. Conducerea clubului a decis sa puna in valoare proprii discipoli. Astfel, lotul echipei de baza, care evolueaza in Divizia Nationala si Cupa Moldovei, este cel mai tanar din ultimii 25 de ani ai zimbrilor. Media de varsta este una uimitoare - 20,62 de ani. Cei mai tineri jucatori au 17 ani, iar cei mai varstnici - 26.

Ilie DAMASCAN, ATACANT ZIMBRU CHISINAU: "Compensam prin dorinta, pe teren. Muncim la antrenamente. Simt ca progresez in rand cu echipa. "

Igor ARHIRII, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: "Zi de zi, incercam sa luam de la jucatorii mai experimentati tot ce este mai bun ca sa progresam. "

Fotbalistii spun ca au, antrenorul, care este omul decisiv la inceputul carierei fotbalistilor, ii ajuta enorm.

Ilie DAMASCAN, ATACANT ZIMBRU CHISINAU: "Stie foarte bine cum sa se comporte cu fotbalistii tineri. Ne indruma, ne incurajeaza, cand trebuie ne cearta, insa noi intelegem, deoarece acesta face parte din fotbal. "

Multi baieti joaca si in Divizia Nationala si in Divizia A, pentru a doua echipa a galben-verzilor. Pentru a fi la nivel, cei mai tineri invata de la colegii care sunt de mai multi ani in prima echipa.

Gheorghe ANTON, MIJLOCAS ZIMBRU CHISINAU: "Pentru ei este o bucurie, deoarece la 17 ani nu la toate echipele jucatorii au posibilitatea sa se afirme. "

Veaceslav PISLARI, VICEPRESEDINTE ZIMBRU CHISINAU: "Avem sa crestem. Scopul nostru e sa fim bazati pe acesti tineri, care, dupa cum scoala noastra confirma din an in an, merita sa joace la nivel inalt. "

In campionat, Zimbru se afla pe locul 5. In urmatoarea etapa, echipa antrenata de Stefan Stoica va da piept cu Milsami, pe teren propriu, pe 1 aprilie.