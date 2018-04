Garbine Muguruza a castigat primul trofeu din 2018. Iberica s-a impus in cadrul turneului de la Monterrey, dupa o finala grea cu Timea Babos - VIDEO

Vazuta drept principala favorita la turneul din Mexic, Garbine Muguruza si-a confirmat statutul si s-a impus in finala cu Timea Babos. Iberica insa a avut viata grea. Sportiva din Ungaria a reusit un break in primul set, suficient pentru a-si adjudeca actul de debut.

A urmat revenirea lui Muguruza. Iberica s-a impus in actul secund cu 6 la 4, iar in decisiv - cu 6 la 3. Este primul trofeu din acest an pentru numarul 3 mondial.