Dupa meciul de pe Zimbru, Gareth Bale, atacantul de milioane al lui Real, a recunoscut ca Moldova a fost o nuca tare pentru Tara Galilor - VIDEO

Gareth BALE, ATACANT, NATIONALA TARA GALILOR: “Cred că golul a fost aproape, mereu, doar aveam nevoie de puţin noroc. Ştiam încă de la meciul trecut că este intotdeauna foarte greu să dobori acest gen de echipe, mai ales în deplasare. Am încercat să fim perseverenţi, ceea ce am şi făcut.”

Gareth Bale a spus ca echipa sa nu avea dreptul la greseala, aseara, pentru a ramane in cursa pentru cel putin locul 2 in grupa preliminara.

Gareth BALE, ATACANT, NATIONALA TARA GALILOR: “A fost o seară splendidă. Am obţinut victoria, am recăpătat mentalitatea de învingători şi sper să o păstrăm pentru următoarele 2 meciuri.”

Starul lui Real Madrid nu a rupt gura targului in partida de pe stadionul Zimbru. Fotbalistii moldoveni spun ca nu au fost impresionati de Bale, iar scorul final nu este cel meritat.

Artur IONITA, MIJLOCAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “Ati vazut si voi. Si-a batut joc de cineva din echipa noastra? Cu dorinta de a lupta si disciplina in teren, cred ca, putem face rezultat cu orice adversar.”

Alexandru EPUREANU, CAPITAN SELECTIONATA MOLDOVEI: “A fost foarte frumos din partea baietilor ca au dat totul. S-a vazut si din afara, cred. ”

Dinu GRAUR, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “Am aratat caracter, dar nu ne-au ajuns cateva minute ca sa aducem, cel putin, un egal.”

Tribunele au fost aproape pline, la meciul de ieri. Fotbalistii nostri recunosc ca au fost energizati de fani.

Radu GINSARI, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: “Tin sa le multumesc tuturor suporterilor care astazi au venit. Intr-adevar, am simtit ca sunt al 12-lea jucator. Vreau sa fie asa in continuare, sa creada in noi. ”

Selectionata Moldovei mai are 2 meciuri de jucat, in aceasta campanie preliminara – pe 6 octombrie, cu Irlanda, la Dublin, iar pe 9 octombrie – cu Austria, la Chisinau.