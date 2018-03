Gareth Bale este oficial cel mai bun marcator de la nationala Tarii Galilor. Bale a deschis scorul in amicalul contra selectionatei Chinei dupa doar 120 de secunde - VIDEO

Bale a deschis scorul in amicalul contra selectionatei Chinei dupa doar 120 de secunde. Galezul a continuat spectacolul si a mai inscris o data in prima repriza. Atacantul lui Real Madrid a completat hat-trick-ul in partea secunda.

Astfel, Bale a devenit cel mai bun marcator din istoria echipei Tarii Galilor. Atacantul de 28 de ani a ajuns la 29 de goluri pentru nationala. In amicalul contra Chinei, castigat de Tara Galilor cu 6 la 0, au mai inscris Vokes si Wilson.

A fost primul meci pentru Ryan Giggs in calitate de antrenor la nationala Tarii Galilor.