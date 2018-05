Gazda Campionatului Mondial din aceasta vara a fost invinsa in unul din ultimele meciuri amicale inainte de turneu. Rusia a cedat la limita in fata Austriei - VIDEO

Rusia a cedat aseara cu 0 la 1 in amicalul contra Austriei. Gazda Campionatului Mondial a avut o prestatie neconvingatoare si nu a contat in atac. Golul victoriei pentru austrieci a venit in minutul 28.

Austria, care nu este calificata la Campionatul Mondial, a mai avut cateva ocazii de a marca, insa scorul a ramas neschimbat. De partea cealalta, Rusia, gazda turneului final, nu a mai castigat de 6 meciuri.

In ultimul amical inainte de startul Campionatului Mondial, Rusia intalneste pe 5 iunie, la Moscova, nationala Turciei. Campionatul va incepe peste 2 saptamani.