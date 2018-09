Gennady Golovkin a suferit prima infrangerea in cariera sa. Boxerul din Kazahstan a cedat la puncte in duelul cu mexicanul Saul Alvarez - VIDEO

Gennady Golovkin si Saul Canelo Alvarez au oferit un duel spectaculos in orasul Las Vegas. A fost o repetare a meciului celor doi din septembrie 2017, incheiat cu o remiza. Boxerul mexican, care vine dupa o suspendare de 6 luni dupa ce a fost prins dopat, a impresionat in primele runde ale meciului.

Golovkin a tras tare pentru a evita esecul, iar ultimele runde au fost extrem de disputate, ambii pugilisti demonstrand ca isi doresc doar victoria. Alvarez a castigat duelul la limita, prin decizia arbitrilor.

Este victoria cu numarul 50 in cariera mexicanului, el avand o infrangere si 2 remize. Alvarez a obtinut centurile WBA si WBC, in categoria mijlocie. Golovkin a suferit prima infrangere a carierei si, totodata, a cedat si centura IBO. Pugilistul din Kazahstan mai are 38 de victorii si o remiza, in palmares.