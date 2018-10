Germania a parasit cursa pentru trofeul Ligii Natiunilor. Aceasta dupa ce a pierdut meciul cu Franta - VIDEO

Germania a obtinut un penalty, in primele minute ale duelului de pe Stade de France, iar Kroos a transformat lovitura. Francezii au intors scorul, dupa pauza. Griezmann a marcat dupa pasa lui Lucas Hernandez, iar apoi Matuidi a fost faultat in careul advers si arbitrul a dictat penalty. Acelasi Griezmann a transformat lovitura de la punctul cu var.

Franta a castigat partida si conduce grupa sa, iar Germania, cu un punct la activ, a ramas fara sanse la calificarea in play-off. Tot aseara, in Liga B, Ucraina a invins Cehia cu 1 la 0, gratie golului marcat de Malinovsky. Ucrainenii si-au castigat grupa si vor promova in Liga A a turneului.

In continuare, va prezentam toate rezultatele meciurilor de aseara, din Liga Natiunilor UEFA.

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA A

FRANȚA – GERMANIA 2:1

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA B

IRLANDA – ȚARA GALILOR 0:1UCRAINA – CEHIA 1:0

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA C

NORVEGIA – BULGARIA 1:0SLOVENIA – CIPRU 1:1

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA D

KAZAHSTAN – ANDORRA 4:0A

RMENIA – MACEDONIA 4:0

GIBRALTAR – LIECHTENSTEIN 2:1

LETONIA – GEORGIA 0:3