Germania este in semifinalele Campionatului European de tineret. Nemtii au invins clar selectionata Danemarcei - VIDEO

In penultimul meci din faza grupelor de la Campionatul European de tineret, Germania a trecut cu 3 la 0 de Danemarca. Selke a deschis scorul in minutul 53, ca mai apoi Kempf sa dubleze avantajul nemtilor.



Amiri a inchis tabela de marcaj cu 10 minute inainte de final. 3 la 0, iar Germania are doar victorii in grupa C. In celalalt meci disputat ieri, Italia a cedat surprinzator cu 1 la 3 in fata Cehiei.

Travnik a deblocat tabela de marcaj, dupa o gafa a defensivei adverse. Italia a egalat in minutul 70, insa Cehia a dat lovitura. A inscris de doua ori in 6 minute si mai spera la calificare.

In ultimul meci din faza grupelor, Italia va intalni nationala Germaniei.