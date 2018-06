Germania merge la Campionatul Mondial sa-si apere titlul. Antrenorul principal a anuntat lotul final pentru marele turneu din Rusia - VIDEO

Leroy Sane a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai sezonului, la clubul Manchester City. El a marcat 14 goluri si a dat 19 pase decisive, pentru cetateni, in toate competitiile.

Cu toate acestea, insa, Joachim Low nu i-a gasit un loc in echipa Germaniei, pentru Campionatul Mondial. In schimb, la turneu vor merge Julian Brandt, Marco Reus, Julian Draxler sau Mesut Ozil. Selectionerul Germaniei i-a convocat si pe atacantii Thomas Muller, Mario Gomez si Timo Werner.

A fost inclus in lista finala si portarul Manuel Neuer, care a lipsit 9 luni din cauza unei accidentari, dar a revenit pe teren in meciul amical de sambata cu Austria. La Campionatul Mondial, Germania va juca in grupa F cu Mexic, Suedia si Coreea de Sud.