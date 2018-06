Germania - Mexic 0-1. Cea mai mare surpriza: Mexic invinge campioana mondiala in derby-ul grupei.

Min 90 Final de meci! Cea mai mare surpriza a Mondialului: Mexic invinge campioana en-titre.



Min 89 A doua bara a Germaniei: sutul lui Brandt, pe coltul scurt, loveste bara.



Min 85 Ochoa, interventie in doi timpi in fata lui Kroos.



Min 82 Layun, cel mai periculos om al mexicanilor. Sutul trece putin pe langa vinclul coltului lung.



Min 77 Sutul lui Layun trece putin peste. Contraatac blitz al mexicanilor.



Min 76 Sutul lui Kroos trece putin pe langa coltul scurt.



Min 67 Sutul lui Draxler cate tintea vinclul coltului lung trece mult peste.



Min 65 Kimmich incearca o reluare din foarfeca, din centrul careului. Mingea cade pe plasa.



Min 58 Guardado trage mult peste la finele unui nou contraatac periculos al mexicanilor.



Min 55 Draxler blocat in momentul centrarii. Mingea trece pe langa coltul scurt.



Min 46 Start in repriza a doua! Campioana mondiala, in dificultate in fata Mexicului.

Min 45 Final de prima repriza!



Min 39 Cea mai mare ocazie a meciului pentru Germania: sutul lui Ozil din lovitura libera izbeste transversala.



Min 35 GOOOL Mexic! Lozano trage pe coltul scurt si deschide scorul in urma unui contraatac fulger.



Min 29 Sutul lui Layun, de la mare distanta, nu-i pune probleme lui Neuer.



Min 22 Ochoa retine cu siguranta sutul trimis pe coltul lung de Kroos.



Min 16 Salcedo, aproape de un autogol incredibil.



Min 14 Neurer retine la lovitura de cap a lui Moreno plasata pe coltul lung.



Min 9 Layun iroseste o mare ocazie de gol: sutul sau din lovitura libera, 20 de metri central, trece mult peste.



Min 7 Sutul lui Hummels din marginea careului de 16 metri, prins de Ochoa.



Min 3 Replica Germaniei vine imediat: sutul lui Werner trece putin pe langa coltul lung.



Min 1 Lozano patrunde pe partea stanga, Boateng intervine in ultimul moment. Neuer are o interventie in 2 timpi in urma cornerului rezultat.



Min 1 Start de meci!