Germania revine in lupta pentru play-off-ul Campionatului Mondial dupa o victorie dramatica in fata Suediei - VIDEO

Toni Kroos a ingenunchiat nationala Suediei cu o executie fantastica in minutul 95.

A fost golul de 2 la 1 pentru nemti, care au reusit o revenire fabuloasa. Germania s-a vazut condusa in prima repriza, dupa golul lui Toivonen.

Campioana mondiala in exercitiu s-a salvat in partea secunda, gratie reusitelor lui Reus si Kroos. Lider in grupa C este Mexic, care a invins aseara Coreea de Sud, scor 2 la 1.

Vela si Chicharito au punctat pentru mexicani.AMBIANTAGolul sud-coreenilor a fost reusit de Son Heung-Min.

In ultimele meciuri din grupa, Coreea de Sud intalneste Germania, in timp ce Suedia se va duela cu Mexic.