Germania si Anglia merg la Campionatul Mondial. Cele doua echipe si-au asigurat calificarea dupa victoriile obtinute: Englezii s-au chinuit sa bata Slovenia - VIDEO

Kane a marcat singurul gol al partidei de pe Wembley, in al patrulea minut de prelungiri. Anglia si-a asigurat primul loc in grupa F si merge la Campionatul Mondial din vara viitoare. Pe locul secund in grupa a urcat Scotia, care acum spera sa ajunga in play-off.

Scotienii au invins, acasa, Slovacia, la fel cu un gol pe final. Anya a inscris, in minutul 89.

Tot aseara, Germania a invins Irlanda de Nord, la Belfast, scor 3 la 1. Rudy a marcat un gol fantastic.

Wagner si Kimmich au inscris si ei cate o data, pentru Germania, care s-a calificat la turneul final. Detinatoarea Cupei Mondiale a castigat grupa C, iar Irlanda de Nord a ramas pe pozitia secunda.