Gest emotionant in Premier League. Un copil de 5 ani bolnav de cancer a primit trofeul pentru golul lunii decembrie - VIDEO

La 14 decembrie, Bradley a fost mascota echipei Sunderland la meciul cu Chelsea, el fiind pe teren, unde s-a intalnit cu jucatorii lui preferati. La pauza el a inscris un gol din penalty in poarta lui Asmir Begovic.

Impresionati de povestea copilului, fanii din Premier League au votat reusita drept golul lunii in topul BBC, iar Bradley a devenit cel mai tanar castigator al trofeului. Inainte de meci, pustiul de 5 ani a facut cunostinta si cu jucatorii celor de la Chelsea, iar Gary Cahill i-a daruit un tricou.

Baietelul de 5 ani are neuroblastom si conform mamei lui nu mai are mult de trait.De Craciun, Bradley a primit peste 250 de mii de scrisori, in care oamenii i-au urat sanatate. Mai mult de 700 de mii de lire sterline au fost adunate pentru tratamentul baietelului in SUA, 200 de mii din care vin de la clubul englez Everton.