Gest frumos al tenismenei romane Monica Niculescu. Adversara sa, Julia Glushko, care a eliminat-o de la US Open, s-a lovit rau in setul secund, iar Niculescu i-a sarit in ajutor - VIDEO

Julia Glushko a incercat sa ajunga la minge si s-a lovit. Monica Niculescu i-a adus gheata si un prosop. Mai tarziu, tenismena din Israel a primit ingrijiri medicale si a putut reveni pe teren. Glushko a jucat superb si a castigat meciul, scor 3 la 6, 7 la 5 si 6 la 4.

S-a calificat in turul secund si rusoaica Maria Sharapova. Ea a invins-o pe elvetianca Patty Schnyder cu 6 la 2 si 7 la 6.

Sharapova o va intalni pe romanca Sorana Cirstea, in urmatoarea etapa. Pe tabloul masculin, Roger Federer, care a cucerit ultimul sau titlu la US Open in anul 2008, nu a avut emotii in meciul cu Yoshihito Nishioka. Elvetianul a castigat cu scorul de 6 la 2, 6 la 2 si 6 la 4.

Mai greu a fost startul dublului campion de la Flushing Meadows, Novak Djokovic.

Sarbul a trecut de tenismanul ungur Marton Fucsovics, scor 6 la 3, 3 la 6, 6 la 4 si 6 la 0. Campionii de la US Open, in probele simplu, masculin si feminin, vor incasa cate 3 milioane 800 de mii de dolari, un record absolut in istoria tenisului.