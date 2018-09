Gest frumos din partea celui mai bun tenisman moldovean, Radu Albot. Acesta si-a donat prima de 50 de mii de lei, incasata de la federatia de profil.

Sportivul a impartit egal banii, cate 25 de mii, la doi tineri tenismani – Maxim Cazac si Ilie Snitari, in varsta de 14 si respectiv 16 ani. Acestia vor folosi banii pentru a participa la turnee internationale sau pentru a-si cumpara inventar sportiv.

La US Open, Albot a jucat in pereche cu tunisianul Malek Jaziri. Ei au repurtat 4 victorii si au fost invinsi la un pas de finala. Prima a fost oferita pentru calificarea istorica in semifinalele turneului US Open a tenismanului moldovean.