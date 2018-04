Gest impresionant al jucatorilor echipei Malaga, dupa ce au retrogradat oficial din prima liga a Spaniei. Fotbalistii si-au cerut scuze de la fani - VIDEO

RECIO, CAPITAN MALAGA: “Astazi nu e ziua in care sa ne cerem scuze. E ziua in care toata echipa vrea sa se adreseze tuturor fanilor Malaguistas si sa le spunem ca simtim ca i-am dezamagit.”

Recio, capitanul echipei Malaga, a citit de pe foaie mesajul creat de fotbalisti si staff-ul tehnic al gruparii care a retrogradat in esalonul secund dupa 10 sezoane consecutive in La Liga.

RECIO, CAPITAN MALAGA: "Sa ne cerem scuze nu e suficient. Din pacate, nu putem da timpul inapoi, dar va asiguram ca nu vom permite nimanui sa se dea batut, de acum pana la final. Vom continua sa luptam pentru stema si tricoul dat pana la capat.”

Echipa a multumit fanilor sai pentru sustinerea de la fiecare meci si a promis ca, in sezonul urmator va da totul pentru atingerea obiectivului principal – revenirea in liga superioara. In cele 33 de etape disputate pana acum in campionat, Malaga a obtinut doar 4 victorii siramane pe ultimul loc in clasament.