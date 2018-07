Gestul incredibil al lui Cristiano Ronaldo in vacanta din Grecia! Oamenii de la hotel au fost socati: ce bacsis a putut sa le lase

Unul dintre cei mai bine platiti sportivi din lume in ultimul an, Cristiano Ronaldo va castiga si mai bine o data cu transferul la Juventus Torino - 30 de milioane de euro pe an va primi portughezul pe durata contractului cu campioana Italiei.

Prezentat la inceputul saptamanii de Juventus, Ronaldo a ajuns la Torino direct din vacanta. El a fost alaturi de familie in Grecia, iar englezii de la The Sun fac o dezvaluire de senzatie! Conform acestora, Cristiano Ronaldo a lasat un bacsis enorm la plecarea de la hotel!

Ronaldo le-a cerut celor din managementul hotelului sa imparta intre membri staff-ului nu mai putin de 20.000 de euro!