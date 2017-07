Ghinion pentru Milsami si Dacia in Europa League. Echipele parasesc competitia inca in primul tur preliminar: “Imi este rusine ca ne-a descalificat echipa din Luxemburg “ - VIDEO

Milsami nu a reusit sa intoarca soarta calificarii. Orheienii au remizat aseara in returul de acasa contra celor de la Fola Esch, scor 1 la 1, insa parasesc Europa League din cauza infrangerii de saptamana trecuta, scor 1 la 2. Milsami a inceput perfect meciul si a condus la pauza gratie golului superb din lovitura libera a lui Antoniuc.

Soarta calificarii s-a decis in repriza secunda. Oaspetii au inscris in minutul 58 si au acces in turul 2 preliminar din Europa League. Milsami a ramas in 10 oameni pe finalul partidei, dupa ce Graur a fost eliminat pentru un fault dur. Este pentru prima oara in istoria clubului Fola Esch cand ajunge in actul secund preliminar al acestei competitii. Dupa meci, jucatorii celor de la Milsami au declarat ca le este rusine pentru eliminarea prematura.



Andrei COJOCARI, MIJLOCAS MILSAMI: “În primul rând, desigur că ne este ruşine. Eram obligaţi să mergem mai departe, însă eu nu aş spune că ei sunt amatori.”

Dinu GRAUR, FUNDAS MILSAMI: “Imi este rusine ca ne-a descalificat echipa din Luxemburg, unde stiu ca precis trebuia sa trecem de ea.”



Cat despre evolutia cluburilor moldovenesti pe arena europeana…

Dinu GRAUR, FUNDAS MILSAMI: “Jucam stabil. Din an in an, stabil jucam.”

Tot ieri, un alt club moldovenesc a fost eliminat din Europa League. Dupa infrangerea uluitoare din tur cu 0 la 3, Dacia nu a reusit minunea, ba chiar mai mult. Lupii galbeni au cedat rusinos si acasa, cu un neverosimil 0 la 4 in fata celor de la Shkendija.

Doar 2 cluburi au ramas in competitiile europene.

Zaria a acces in turul 2 preliminar al Europa League, iar Sheriff Tiraspol va evolua in turul 2 preliminar din Champions League.