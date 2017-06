Ghinion teribil pentru Alexandru Epureanu. Echipa sa, Istanbul Basaksehir, a pierdut la penalty-uri finala Cupei Turciei - VIDEO

Sutul lui Epureanu de la punctul cu var a fost respins de portar. Istanbul a cedat la penalty-uri, scor 1 la 4, meciul cu echipa Konyaspor, dupa ce timpul regulamentar si prelungirile s-au incheiat fara goluri. Fanii au dat buzna pe teren dupa penalty-ul decisiv.

Konyaspor a cucerit, in premiera, Cupa Turciei. Istanbul Basaksehir a pierdut a doua finala, dupa cea din 2011. In campionat, gruparea lui Epureanu a ocupat locul 2 si va juca, in sezonul urmator, in preliminariile Ligii Campionilor.