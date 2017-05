Gigantul din taekwondo, britanicul Mahama Cho, a ramas incantat de Moldova: "Mancarea e buna, oamenii sunt draguti, ospitalitatea lor e excelenta" - VIDEO

Mahama CHO, LUPTATOR MAREA BRITANIE "Aveţi sportivi care pot stabili un nivel în taekwondo, pe plan mondial. E plăcut să vezi că Moldova are un turneu, la care poate veni oricine."

Mahama Cho il cunoaste pe Aaron Cook, britanicul care reprezinta Moldova.

Mahama CHO, LUPTATOR MAREA BRITANIE "Aaron este un luptător formidabil. El va da 110 procente în lupte şi este o persoană, pe care o admir. Vă asigur că el va merge înainte şi va face lucruri superbe la mondiale, la turnee mari.”





Mahama Cho a stat cateva zile in Moldova si spune ca a fost o placere pentru el.

Mahama CHO, LUPTATOR MAREA BRITANIE "Mâncarea e bună, oamenii sunt drăguţi, ospitalitatea lor e excelentă.”





Mahama Cho concureaza in categoria de peste 80 de kilograme si a cucerit, in cariera sa, peste 30 de medalii la turnee prestigioase din intreaga lume. El a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio si a fost aproape de medalia de bronz, dar a cedat in finala mica, in fata unui brazilian. In cea mai recenta versiune a clasamentului mondial, Cho ocupa locul 10. El le da un sfat tinerilor care fac primii pasi in taekwondo.

Mahama CHO, LUPTATOR MAREA BRITANIE "Este foarte important să fii determinat, să vrei să devii mai bun, să înveţi şi să te perfecţionezi fiecare zi. Nu garantez că asta te va face să câştigi de fiecare dată, dar va fi o satisfacţie.”

Cho, care a cucerit medalia de aur la Moldova Open, a ramas incantat de turneul de la Ciorescu, la fel si alti membri ai nationalei britanice.