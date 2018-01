Glume pe seama lui Cristiano Ronaldo dupa ce si-a verificat rana de la cap cu telefonul - FOTO

Cristiano Ronaldo a fost lovit cu gheata în cap de Schar la faza golului înscris în minutul 84. Portughezul a fost nevoit să iasă de pe teren, cu chipul însângerat, însă nu a avut răbdare şi i-a cerut medicului care era alături de el să-i dea telefonul mobil pentru a vedea cât de tare a sângerat, folosind camera pentru selfie.



Ronaldo nu a mai revenit pe teren, astfel că Real Madrid a încheiat meciul cu un jucător în minus, deoarece toate schimbările erau deja făcute. Real Madrid a obţinut o victorie categorică pe teren propriu, cu scorul de 7-1.



Imaginea cu Cristiano Ronaldo verificându-ţi atent chipul a fost preluată de presa internaţională unde a fost tratată cu umor.



”Niciodată prea timid pentru a-şi arăta admiraţia faţă de sine, Cristiano Ronaldo a dus la un alt nivel dragostea faţă de el” a scris pe Twitter ESPN.

”Fanii au râs copios de gestul făcut de Cristiano Ronaldo” a scris şi Fox News.

Pic | Ronaldo just used his doctor phone's to check his injury.. and everybody gone crazy 🤷‍♂️ pic.twitter.com/bBet9HFp4U

Cristiano Ronaldo with the most Cristiano Ronaldo moment ever vs Deportivo...



Gets kicked in the head. Grabs phone to assess damage pic.twitter.com/7hTx8EW80D