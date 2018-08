Gnohere, razboi total cu Rednic: "Mi-au facut viata un calvar!" Atacantul FCSB a ajuns la TRIBUNAL

Gnohere a fost adus in Romania de Mircea Rednic, insa cele doua tabere s-au despartit in momentul in care atacantul a ales sa mearga la FCSB.

Mircea Rednic l-a obligat pe Gnohere sa semneze cu fiica sa, Luana, agenta de jucatori. Gnohere a rupt contractul si a mers la FCSB, iar apoi a fost dat in judecata de fiica lui Rednic. Aceasta ii cere "Bizonului" un procent din banii incasati la FCSB si a depus plangere la Judecatoria Sectorului 1, potrivit Cancan.



”Dupa ce am semnat cu FCSB, le-am zis sa ma lase in pace, ca ma duc la presa si ii fac praf. Luana mi-a spus ca nu o intereseaza cine m-a dus la FCSB, ea vrea banii in fiecare an din contractul pe care l-am semnat cu echipa lui Gigi Becali. A pierdut tot in instanta cu mine, Luana habar nu avea ce salariu am eu. Apoi, m-a amenintat si Rednic, ca daca nu ii dau banii Luanei o sa vad eu… Urat… Le-am transmis amandurora sa nu ma mai caute, ca ii dau pe mana politiei. Mi-au facut viata un calvar, Luana Rednic si tatal ei. Cand Rednic era antrenor la Dinamo, m-a obligat sa semnez cu fata lui contract de reprezentare. Mi-a zis in fata ca daca nu semnez cu Luana, nu mai vad un minut pe teren la Dinamo. La fel a patit si Olteanu. Cat a fost Rednic la Dinamo, eu si Olteanu am fost obligati sa semnam cu Luana Rednic”, s-a confesat „Bizonul” unor colegi din vestiarul FCSB-ului.

Rednic l-a criticat recent pe Gnohere, despre care a spus ca s-a comportat urat cu fiica sa.



"Nu e gazela, asa cum mai ziceti voi, e tot bizon. Aud ca l-a adus nu stiu cine in tara… Sunt suparat pe el! Nu am vorbit de mult. Gnohere uita antrenorii care l-au ajutat. Daca nu eram eu, cine stie pe unde juca! S-a comportat foarte urat cu fiica mea! Intrebati-l pe el cine l-a adus aici… La Ploiesti, la Petrolul, s-a dus pentru ca i-au dat mai multi bani, unii doar pe hartie, si l-am luat apoi la Dinamo. Eu am vorbit cu el cand era prin liga a doua din Belgia", spunea Rednic.