Gol, ce a costat 3 puncte. Revenit in primul 11 la CSM Poli Iasi, Alexei Koselev a incasat un gol de la peste 20 de metri, iar echipa sa a cedat in fata celor de la FC Viitorul - VIDEO

Ianis Hagi l-a invins pe goalkeeper-ul moldovean Alexei Koselev cu un sut de la distanta. Totusi, portarul nationalei Moldovei a reusit un meci bun aseara impotriva celor de la FC Viitorul.

In 10 oameni inca din minutul 9, CSM Poli Iasi nu a contat in atac si nu a trimis niciun sut in directia portii adverse. In schimb, Koselev a avut de lucru aseara. Portarul moldovean a reusit 5 save-uri.

S-a incheiat 1 la 0, iar FC Viitorul a urcat pe locul 3 in campionat. De partea cealalta, CSM Poli Iasi ocupa ultima pozitie din play-off.