Gol ce-ti taie respiratia. Wayne Rooney a marcat fabulos de la 50 de metri in meciul cu West Ham - VIDEO

Rooney l-a prins pe picior gresit pe Hart, care a iesit din poarta, si a inscris din propria jumatate de teren. A fost cea de-a treia reusita a atacantului englez in victoria lui Everton cu 4 la 0 contra lui West Ham. Rooney a semnat hat-trick-ul aseara.

Tot ieri, Manchester City a reusit o victorie dramatica in meciul cu Southampton, scor 2 la 1. Sterling a adus 3 puncte pretioase pentru echipa sa, cu un gol venit in minutul 96.

Cetatenii sunt lideri in campionatul Angliei, avand 40 de puncte in primele 14 etape, un nou record pentru Premier League. Intr-un alt meci disputat ieri, Liverpool s-a impus clar in fata lui Stoke City, scor 3 la 0. Salah a reusit dubla si este lider in topul goalgeter-ilor cu 12 goluri in acest sezon.