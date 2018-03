Gol de exceptie, in Campionatul Spaniei. Coutinho a inscris cu calcaiul, in partida castigata de Barcelona, pe terenul formatiei Malaga - VIDEO

Dembele i-a pasat lui Coutinho si acesta a ales un mod ingenios de a trimite balonul in poarta. FC Barcelona nu a avut emotii, in meciul de aseara. Luis Suarez a inscris si el, iar catalanii au castigat duelul, scor 2 la 0. Barca conduce in La Liga, cu 72 de puncte.

Lionel Messi nu a fost prezent la meci, aseara, deoarece a devenit tata pentru a treia oara. Sotia sa a nascut, ieri, al treilea baietel, pe care cuplul l-a numit Ciro. Intre timp, Real Madrid s-a impus pe terenul gruparii Eibar, scor 2 la 1.

Cristiano Ronaldo a inscris ambele goluri ale oaspetilor. Galactii raman la 15 puncte in spatele Barcei.

Cristiano Ronaldo are 18 goluri marcate, in campionat. Luis Suarez are 21, iar Lionel Messi - 24.