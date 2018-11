Gol de exceptie, in etapa a 9-a a Campionatului Portugaliei. Un jucator al echipei Feirense a marcat cu calcaiul, un gol spectaculos, caracteristic suedezului Ibrahimovic.

Joao Silva a facut spectacol pe teren, in stilul caracteristic marelui Zlatan. Atacantul portughez a marcat un gol de senzatie cu o executie acrobatica in minutul 67. A sarit si a lovit mingea cu calcaiul, iar portarul a ramas fara replica. Acesta este primul gol pentru Joao Silva in campionat. Chiar si asa, Feirense a pierdut partida, scor 2 la 4, si se afla pe locul 14 in clasament.