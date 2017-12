Gol de exceptie, intr-un meci din Campionatul Belgiei. Fotbalistul ucrainean Roman Bezus a marcat cu un sut direct din corner - VIDEO

Roman Bezus a intrat pe teren in minutul 86, iar in minutul 90 a uimit prin aceasta executie de generic. Formatia Sint-Truidense a reusit sa smulga o remiza in meciul cu echipa Standard Liege, scor 1 la 1. Pentru gazde, a marcat mijlocasul roman Razvan Marin. Pentru Razvan Marin, acesta a fost al 6-lea gol in tricoul clubului Standard Liege. Echipa sa ocupa locul 8 in Campionatul Belgiei.