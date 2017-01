Gol de exceptie pentru Nicolae Stanciu: Fotbalistul roman a marcat pentru Anderlecht dupa o cursa de 70 de metri - VIDEO

Stanciu a deposedat un adversar in jumatatea de teren a echipei sale, a fugit spre careul oaspetilor, unde l-a driblat pe acelasi oponent si a sutat formidabil la coltul lung. A fost al treilea gol al mijlocasului roman pentru clubul Anderlecht, in Campionatul Belgiei. Gruparea sa a castigat meciul de aseara cu scor 3 la 1, si ramane pe locul secund in liga, cu 44 de puncte.