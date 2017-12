Gol fabulos de la 40 de metri in Liga 1. Un mijlocas roman de la FC Voluntari a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri - VIDEO

Mihai Capatana a stabilit scorul final de 3 la 0 pentru FC Voluntari in partida cu Sepsi, cu un gol de generic. Romanul de 22 de ani a decis sa-si incerce norocul cu un sut in forta aproape de la jumatatea terenului. Portarul nou-promovatei nu a putut face nimic. Dupa victoria de aseara, FC Voluntari ocupa locul 10 in campionatul Romaniei.